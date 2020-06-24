Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor!

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Haber Yayın Tarihi:

Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti

Pep Guardiola, Sergio Agüero için endişeli: Sahalara dönüşü uzun sürebilir

Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş