Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor!
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:38
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