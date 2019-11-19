Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçının hazırlıkları sürdü
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Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçının hazırlıkları sürdü

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları geçen İrfan Can Kahveci ve Danijel Aleksic takımla çalıştı.

Tedavisi süren Martin Skrtel ise idmanda yer almadı. Deneyimli savunma oyuncusunun yarın yapılacak antrenmanda takımla çalışmasının beklendiği açıklandı.

Medipol Başakşehir'de milli takım kampından dönen ve dinlendirilen Edin Visca da çalışmada yer almadı. Ülkesinin milli takım kampından bu gece dönecek Ponck'un ise yarınki antrenmana katılacağı belirtildi.

Enver Cenk Şahin takımla çalıştı

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği paylaşımdan sonra Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin de Medipol Başakşehir antrenmanında yer aldı.

Enver Cenk, idmanın tamamında takımla çalıştı.

İstanbul ekibinin ısınmayla başlayan idmanı, pas çalışması ile sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Galatasaray maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçının hazırlıkları sürdü

Galatasaray, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 08:22 Kaynak: AA
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Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
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