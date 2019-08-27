Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
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Süper Lig'in üçüncü haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:06 Kaynak: AA
Süper Lig'in üçüncü haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcuların, denge ve koordinasyon çalışması yaptığı belirtildi.
Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
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