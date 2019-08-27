Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcuların, denge ve koordinasyon çalışması yaptığı belirtildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcuların, denge ve koordinasyon çalışması yaptığı belirtildi.
Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:49
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