Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor
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Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor

1 saat önce

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcuların, denge ve koordinasyon çalışması yaptığı belirtildi.

Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcuların, denge ve koordinasyon çalışması yaptığı belirtildi.


Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği müsabakasının hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Fatih Terim Stadı, Gençlerbirliği, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:49 
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