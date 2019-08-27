Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Haber

Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

1 saat önce

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre idmanlar Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.

Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları, System.String[]

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre idmanlar Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.


Futbolcular, günün ilk antrenmanında denge ve koordinasyon çalışması üzerinde durdu. Akşam idmanı ise topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 top kapmanın ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.


Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.

Fatih Terim Stadı, Başakşehir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Carlos Kameni'nin sözleşmesini feshediyor!
Fenerbahçe'de Adil Rami ilk idmanına çıktı Fenerbahçe'de teknik heyet, Luiz Gustavo ve Kolarov'dan haber bekliyor! Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 22:25:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]