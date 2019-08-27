Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
1 saat önce
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre idmanlar Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre idmanlar Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.
Futbolcular, günün ilk antrenmanında denge ve koordinasyon çalışması üzerinde durdu. Akşam idmanı ise topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 top kapmanın ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:44
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