Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cuma günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cuma günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas ve top kapma çalışmalarının ardından taktik idmanla antrenman sona erdi.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla sürdürecek.

Gençlerbirliği, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:56 Kaynak: AA
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