Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cuma günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cuma günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketleri sonrası 5'e 2 pas oyunu üzerinde duruldu.

Antrenman, orta şut çalışmasıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Gençlerbirliği, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 08:00 Kaynak: AA
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