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Medipol Başakşehir'de görev değişikliği
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de profesyonel futbol takımından sorumlu asbaşkan Ahmet Ketenci olurken, pazarlama ve sponsorluklardan sorumlu yönetim kurulu üyeliğine ise Fatih Karaca getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:53 Kaynak: DHA
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de profesyonel futbol takımından sorumlu asbaşkan Ahmet Ketenci olurken, pazarlama ve sponsorluklardan sorumlu yönetim kurulu üyeliğine ise Fatih Karaca getirildi.
Konuyla ilgili olarak turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş'nin bugün yaptığı yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre Sn. Ahmet Ketenci Profesyonel Futbol Takımından Sorumlu Asbaşkanlığa, Sn. Fatih Karaca da Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmiştir."
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