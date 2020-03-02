Medipol Başakşehir'de görev değişikliği - Son Dakika
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Medipol Başakşehir'de görev değişikliği

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de profesyonel futbol takımından sorumlu asbaşkan Ahmet Ketenci olurken, pazarlama ve sponsorluklardan sorumlu yönetim kurulu üyeliğine ise Fatih Karaca getirildi.

Medipol Başakşehir'de görev değişikliği, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de profesyonel futbol takımından sorumlu asbaşkan Ahmet Ketenci olurken, pazarlama ve sponsorluklardan sorumlu yönetim kurulu üyeliğine ise Fatih Karaca getirildi.

Konuyla ilgili olarak turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş'nin bugün yaptığı yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre Sn. Ahmet Ketenci Profesyonel Futbol Takımından Sorumlu Asbaşkanlığa, Sn. Fatih Karaca da Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmiştir."


Ahmet Ketenci, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:53 Kaynak: DHA
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