Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle ligi verilen arada BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nın antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınma ile başladığı belirtildi.

Medipol Başakşehir , Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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