Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları

46 dakika önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınma ile başladığı belirtildi.

İdmanın, 5'e 2 pas oyununun ardından çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.

Turuncu-lacivertli ekip, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bodrum ekim ayında yazı yaşıyor
Aslıhan Doğan Turan, MasterChef yarışmasıyla tanınan şef Eslem Sena Yurt'u işe aldı St Pauli'nin kadro dışı bıraktığı Enver'e destek çığ gibi büyüyor! Burak Yılmaz'a Fransa maçı öncesi müdahale!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 20:52:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]