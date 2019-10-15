Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başladığı belirtildi.

İdmanın, 5'e 2 pas oyununun ardından yapılan taktik çalışma ile sona erdiği ifade edildi.

Turuncu-lacivertli ekip, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlük burç yorumları 15 Ekim 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Şef Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te yarışmacıya portakal kabuğu yedirdi Başakşehir Cenk Enver Şahin'i resmen açıkladı Münbiç'te 1 askerimiz şehit düştü, 8 askerimiz de yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 19:52:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]