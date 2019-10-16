Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başladığı belirtildi.

İdmanın, 5'e 2 pas oyununun ardından yapılan, savunma ve hücum çalışmasıyla ile sona erdiği ifade edildi.

Turuncu-lacivertli ekip, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:28 Kaynak: AA
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