Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile 19 Ekim Cumartesi günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile 19 Ekim Cumartesi günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre turuncu-lacivertli futbolcular, 5'e 2 pas oyununun ardından çift kale maç yaptı.

Medipol Başakşehir, Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın akşam antrenmanıyla tamamlayacak.

Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:36 Kaynak: AA
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