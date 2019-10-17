Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile 19 Ekim Cumartesi günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:36 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe ile 19 Ekim Cumartesi günü evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre turuncu-lacivertli futbolcular, 5'e 2 pas oyununun ardından çift kale maç yaptı.
Medipol Başakşehir, Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın akşam antrenmanıyla tamamlayacak.
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