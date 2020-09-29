Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmana ısınma hareketleriyle başlayan turuncu-lacivertliler, 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

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