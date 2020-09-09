Medipol Başakşehir'de Hatayspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Pas oyunuyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

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