Medipol Başakşehir'de Hatayspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 14 Eylül Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas oyunuyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Atakaş Hatayspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 20:27 - Kaynak: AA
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