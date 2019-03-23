Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Hazırlıklar Devam Ediyor

Medipol Başakşehir'de Hazırlıklar Devam Ediyor

1 saat önce

Medipol Başakşehir, milli maçlar dolayısıyla liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Medipol Başakşehir'de Hazırlıklar Devam Ediyor, System.String[]
Medipol Başakşehir, milli maçlar dolayısıyla liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 30'ar dakikadan 2 devre çift kale maç yapıldı.

Çift kale maçta galip gelen takımda yer alan futbolcular sevinç yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:06 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, "Hayalim Gerçek Oldu" Diyerek İstanbul'da Otel Aldı! Atatürk Havalimanı'ndan Son Kez Yapılacak Tarihi Uçuşa Yoğun İlgi Var Devlete Her Yıl 822 Milyon Avro Arazi Kullanım Kirası Ödeyecek" İstanbul Havalimanı'nın Yıllık Arazi Kullanım Kirası 822 Milyon Euro
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 15:33:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Hazırlıklar Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]