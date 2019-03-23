Medipol Başakşehir'de Hazırlıklar Devam Ediyor
1 saat önce
Medipol Başakşehir, milli maçlar dolayısıyla liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.
Medipol Başakşehir
, milli maçlar dolayısıyla liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 30'ar dakikadan 2 devre çift kale maç yapıldı.
Çift kale maçta galip gelen takımda yer alan futbolcular sevinç yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:06 Kaynak: AA
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