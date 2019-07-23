Medipol Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor
41 dakika önce
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:32 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir
, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dinamik ısınmayla başlayan idmanın 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. İdmanın, geniş alanda yapılan pas oyunuyla sona erdiği aktarıldı. Alexandru Epureanu
fizyoterapist eşliğinde çalıştığı idmana Joseph Attamah
'ın katıldığı kaydedildi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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