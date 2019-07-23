Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor
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Medipol Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor

41 dakika önce

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de hazırlıklar sürüyor, System.String[]
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dinamik ısınmayla başlayan idmanın 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. İdmanın, geniş alanda yapılan pas oyunuyla sona erdiği aktarıldı.
Alexandru Epureanu fizyoterapist eşliğinde çalıştığı idmana Joseph Attamah'ın katıldığı kaydedildi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:32 Kaynak: AA
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