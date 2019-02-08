Medipol Başakşehir'de Hazırlıklar Tamamlandı
30 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor
'u ağırlayacak Medipol Başakşehir
, hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma koşusuyla başladığı belirtildi.
İdmanın, teknik ısınmanın ardından yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:11 Kaynak: AA
Sedat Peker Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi: Konuşmamın Arkasındayım
Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'den Fikret Orman'a Ziyaret
Kartal Yuvası"Nda Ateş Eden Kişi Gözaltına Alındı (2) (Aktüel)
Hemşirelik Öğrencisi Şevval Yılmaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı