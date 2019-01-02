Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de İkinci Yarı Hazırlıkları Başladı

Medipol Başakşehir'de İkinci Yarı Hazırlıkları Başladı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Medipol Başakşehir'de İkinci Yarı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, 5'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda oyun ile sona erdiği belirtildi.

Alparslan Erdem'in antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:57 Kaynak: AA

İstanbul, Başakşehir, Spor
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