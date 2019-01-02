Medipol Başakşehir'de İkinci Yarı Hazırlıkları Başladı

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider tamamlayan Medipol Başakşehir
, ikinci yarının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, 5'e 2 pas çalışmasının ardından geniş alanda oyun ile sona erdiği belirtildi. Alparslan Erdem
'in antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.