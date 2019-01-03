Medipol Başakşehir'de İkinci Yarı Hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına İstanbul'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına İstanbul'da yaptığı antrenmanla devam etti.



Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ve dayanıklılık koşusuyla sürdü. Antrenman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi.



Sakatlığı sona eren Alparslan Erdem, idmanın tamamında takımla çalıştı.



Medipol Başakşehir, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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