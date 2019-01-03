Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de İkinci Yarı Hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de İkinci Yarı Hazırlıkları

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına İstanbul'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Medipol Başakşehir'de İkinci Yarı Hazırlıkları, System.String[]
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına İstanbul'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ve dayanıklılık koşusuyla sürdü. Antrenman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi.

Sakatlığı sona eren Alparslan Erdem, idmanın tamamında takımla çalıştı.

Medipol Başakşehir, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:33 Kaynak: AA

İstanbul, Başakşehir, Spor
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