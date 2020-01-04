Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları yarın başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları yarın başlayacak - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları yarın başlayacak

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak.

Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları yarın başlayacak, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak.

Süper Lig'de son maçını 28 Aralık'ta oynayan turuncu-lacivertli takımda 7 günlük izin yarın sona erecek.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne yarın gidecek Medipol Başakşehir, 13 Ocak'a kadar Maxx Royal'de çalışacak.

İlk hazırlık maçını 9 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile oynayacak Medipol Başakşehir, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise 11 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'deki ilk maçını ise 18 Ocak'ta BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacak.

Başakşehir, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:30 Kaynak: AA
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