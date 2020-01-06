Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları

7 saat önce

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kamptaki antrenmanda, futbolcuların salonda denge ve kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.

Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları, System.String[]

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kamptaki antrenmanda, futbolcuların salonda denge ve kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.


Medipol Başakşehir, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:12 
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