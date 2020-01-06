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Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları
7 saat önce
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kamptaki antrenmanda, futbolcuların salonda denge ve kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kamptaki antrenmanda, futbolcuların salonda denge ve kuvvet çalışması yaptığı bildirildi.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:12
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