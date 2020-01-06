Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları - Son Dakika
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Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları

6 saat önce

Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kamptaki akşam antrenmanı teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Yoğun yağmur altında yapılan idman ısınma çalışması ile başladı. Top kapma ve pas çalışması ile süren idman yarım sahada yapılan taktik maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekipte izinli olan Arda Turan, Edin Visca, Robinho, Azubuike, Junior Caiçara ve Ponck antrenmanda yer almadı.

İzni sona eren ve bugün kampa katılan Fransız futbolcu Gael Clichy ise takımla çalıştı. Tedavisi süren Martin Skrtel de takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:18 Kaynak: AA
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