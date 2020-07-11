Medipol Başakşehir'de İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve akşam saatlerinde Konya'ya hareket edecek.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nın yanındaki idman sahasındaki çalışma, ısınma hareketleriyle başladı.

Medipol Başakşehir , Süper Lig'in 32. haftasında 13 Temmuz Pazartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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