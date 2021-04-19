Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı

Boli Bolingoli, Hasan Ali Kaldırım ve Cemali Sertel, fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde topla ısınmayla başlayan antrenman, paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam etti. İdman çift kale maçla tamamlandı.

Süper Lig'in 36. haftasında 22 Nisan Perşembe günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Medipol Başakşehir , hazırlıklarına başladı.

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