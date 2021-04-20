Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa ile 22 Nisan Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertlilerin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda iki grup halinde paslaşma ve top kapma çalışması yapan oyuncular, daha sonra çift kale maç oynadı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.