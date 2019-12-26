Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı mesaisi - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı mesaisi - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı mesaisi

6 saat önce

Medipol Başakşehir, 28 Aralık Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı mesaisi, System.String[]

Medipol Başakşehir, 28 Aralık Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı taktik çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Başakşehir, Kasımpaşa, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Torununu kanserden kaybeden avukat Rahmi Özkan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Son dakika: Milyonların merakla beklediği 2020 yılı asgari ücreti belli oldu 12 yaşındaki öğrencinin uğradığı cinsel istismarı, okulun penceresinden attığı not ortaya çıkardı Kanal İstanbul'a itiraz etmek için toplanan vatandaşlar yağmur altında kuyruğa girdi

Son Dakika Haberleri
21:20 Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor
21:16 Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk: "Lanetli kulüplere eklenmek için hedef mi gösteriliyoruz?" - Son Dakika Spor
21:08 Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor
21:03 Cengiz Ünder baba ocağı Sındırgı'da - Son Dakika Spor
20:59 Hilmi Kulluk: İstanbul takımları kendi güç savaşlarına Anadolu takımlarını dahil ediyor - Son Dakika Spor
17:03 Babası, Elneny'nin Beşiktaş'tan ayrılacağını açıkladı - Son Dakika Spor
16:58 NEC Nijmegen, Ferdi Kadıoğlu için FIFA'ya başvurduklarını söyledi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 21:32:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı mesaisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]