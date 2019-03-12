Medipol Başakşehir'de Kayserispor Maçı Hazırlıkları

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.



Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.



Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alan oyunun ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.



Turuncu-lacivertli ekip, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

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