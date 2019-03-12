Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Kayserispor Maçı Hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Kayserispor Maçı Hazırlıkları

5 dakika önce

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Medipol Başakşehir'de Kayserispor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alan oyunun ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:05 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hikmet Karaman'dan Çaykur Rizespor Maçı Açıklaması: Türkiye Ayağa Kalkar Robinho'dan Transfer Açıklaması: Dönmek İsterim

Süper Ligde Şampiyonluk Oranları Değişti! Medipol Başakşehir'e Sürpriz Oran Spor Toto Süper Ligde 25. Hafta Tamamlandı! İşte Puan Durumu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 15:10:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Kayserispor Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]