Medipol Başakşehir'de Kayserispor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lider Medipol Başakşehir
, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:26 Kaynak: AA
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