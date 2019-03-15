Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Kayserispor Maçı Hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Kayserispor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Kayserispor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:26 Kaynak: AA

Spor
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