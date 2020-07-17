Medipol Başakşehir'de Kayserispor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, orta ve şut organizasyonlarıyla tamamlandı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.

Süper Lig'de son 2 haftaya en yakın rakibi Trabzonspor 'un 4 puan önünde lider giren Medipol Başakşehir , 19 Temmuz Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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