Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de kombine kartlar satışa sunuldu
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Medipol Başakşehir'de kombine kartlar satışa sunuldu

16 dakika önce

Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonu kombine kartları satışa çıktı.

Medipol Başakşehir'de kombine kartlar satışa sunuldu, System.String[]
Medipol Başakşehir Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonu kombine kartları satışa çıktı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, satışa sunulan kombine kartların fiyatlarının 300 ile 800 lira arasında değiştiği belirtildi.
Kombine kart satışlarında, geçen sezon turuncu-lacivertli takımın 10 ve üzeri maçına giden taraftarlar ile öğrencilere yüzde 50, 5-9 maçında tribünde yer alan taraftarlar ile kamu çalışanlarına ise yüzde 30 indirim yapılacağı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:49 Kaynak: AA
İstanbul, Futbol, Başakşehir, Spor
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