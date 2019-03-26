Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Konyaspor Maçı Hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Konyaspor Maçı Hazırlıkları

52 dakika önce

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını iki günlük iznin ardından sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Konyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını iki günlük iznin ardından sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alan oyunun ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:24 Kaynak: AA

Fatih Terim Stadı, Atiker Konyaspor, Başakşehir, Spor
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