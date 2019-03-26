Medipol Başakşehir'de Konyaspor Maçı Hazırlıkları
52 dakika önce
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını iki günlük iznin ardından sürdürdü.
Medipol Başakşehir
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor
maçının hazırlıklarını iki günlük iznin ardından sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alan oyunun ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:24 Kaynak: AA
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