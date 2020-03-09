Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag ile 12 Mart Perşembe günü İstanbul'da yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag ile 12 Mart Perşembe günü İstanbul'da yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda 5'e 2 pas oyununun ardından çift kale maç yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Başakşehir, Kopenhag, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:42 Kaynak: AA
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