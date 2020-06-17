Medipol Başakşehir'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları - Son Dakika

Medipol Başakşehir'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 28. haftasında 19 Haziran Cuma günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları, System.String[]

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 28. haftasında 19 Haziran Cuma günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, orta ve şut organizasyonlarıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Ankara'ya gidecek.

MKE Ankaragücü, Başakşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 01:47 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor
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