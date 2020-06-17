Medipol Başakşehir'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

Pas çalışmasıyla devam eden idman, orta ve şut organizasyonlarıyla tamamlandı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

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