Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Mossoro ve Napoleoni'ye Yeni Sözleşme

Medipol Başakşehir'de Mossoro ve Napoleoni'ye Yeni Sözleşme

52 dakika önce

Medipol Başakşehir'de Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmesi uzatıldı.

Medipol Başakşehir'de Mossoro ve Napoleoni'ye Yeni Sözleşme, System.String[]
Medipol Başakşehir'de Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmesi uzatıldı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Marcio Mossoro ve Stefano Napoleoni'nin sözleşmeleri 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Her iki oyuncumuzun yeni sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni eder, kendilerine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

2014-2015 sezonundan bu yana Medipol Başakşehir'de forma giyen 35 yaşındaki Mossoro, turuncu-lacivertli formayla Süper Lig'de 134 maça çıkıp 17 gol kaydetti. Avrupa kupalarında 15 maçta 2 gol atan Brezilyalı futbolcu, Türkiye Kupası'nda ise 11 maçta forma giydi.

2015-2016 sezonu öncesinde transfer edilen 32 yaşındaki Napoleoni, ligde 60 maçta 10 gol, Türkiye Kupası'nda 13 karşılaşmada 5 gol, Avrupa kupalarında ise 11 müsabakada 1 gol attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:54 Kaynak: AA

Avrupa, Marcio Mossoro, Başakşehir, Spor
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