Medipol Başakşehir'de Murat Yaman idari direktörlük görevine getirildi
13.11.2020 18:59
Medipol Başakşehir'de idari menajer Murat Yaman, idari direktörlük görevine getirildi.
Medipol Başakşehir'de idari menajer Murat Yaman, idari direktörlük görevine getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takım idari menajerimiz Murat Yaman, kulübümüzde idari direktörlük görevine atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.
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