Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları

1 saat önce

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a sahasında 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, rövanş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları, System.String[]
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a sahasında 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, rövanş maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma egzersizleriyle başlayan antrenman, dar ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. İdman, geniş alanda oyunla sona erdi.
Sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından ayrı kalan Moldovalı savunma oyuncusu Alexandru Epureanu, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Olympiakos maçının hazırlıklarını sürdürecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Yunanistan, Başakşehir, Olympiakos, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:54 Kaynak: AA
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