Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir
, UEFA Şampiyonlar Ligi
3. eleme turunda 13 Ağustos Salı günü Yunanistan
temsilcisi Olympiakos
ile deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nın yanındaki tesislerde teknik direktör Okan Buruk
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alan oyunuyla tamamlandı.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Moldovalı stoper Alexandru Epureanu
, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.
Olympiakos ile İstanbul'da oynadığı ilk maçtan 1-0 mağlup ayrılan Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.