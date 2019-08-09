Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları

41 dakika önce

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 13 Ağustos Salı günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları, System.String[]
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 13 Ağustos Salı günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki tesislerde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alan oyunuyla tamamlandı.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.
Olympiakos ile İstanbul'da oynadığı ilk maçtan 1-0 mağlup ayrılan Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi, Olympiakos, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:32 Kaynak: AA
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