Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları
1 saat önce
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 13 Ağustos Salı günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:10 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir
, UEFA Şampiyonlar Ligi
3. eleme turunda 13 Ağustos Salı günü Yunanistan
temsilcisi Olympiakos
ile deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nın yanındaki tesislerde teknik direktör Okan Buruk
yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, 5'e 2 oyunuyla devam ettiği ve taktik çalışmayla sona erdiği belirtildi.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Moldovalı savunma oyuncusu Alexandru Epureanu
'nun, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı kaydedildi.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor'a 2-1 yenildi Fenerbahçe Mathias Zanka'yı resmen açıkladı Galatasaraylı İsmail Çipe, Kayserispor'a kiralandı Fenerbahçe'nin transfer için İstanbul'a getirdiği Zanka transferinde yeni gelişme!