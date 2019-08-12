Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki tesislerde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, 5'e 2 pas oyununun ardından taktik çalışmayla tamamlandığı belirtildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki tesislerde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, 5'e 2 pas oyununun ardından taktik çalışmayla tamamlandığı belirtildi.



Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı kaydedildi.



Medipol Başakşehir, Olympiakos ile yapacağı karşılaşma için yarın saat 11.30'da Yunanistan'a hareket edecek.

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