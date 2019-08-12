Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları

39 dakika önce

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 13 Ağustos Salı günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları, System.String[]
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 13 Ağustos Salı günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki tesislerde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, 5'e 2 pas oyununun ardından taktik çalışmayla tamamlandığı belirtildi.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun, antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı kaydedildi.
Medipol Başakşehir, Olympiakos ile yapacağı karşılaşma için yarın saat 11.30'da Yunanistan'a hareket edecek.
Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:16 Kaynak: AA
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