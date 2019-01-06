Medipol Başakşehir'de Robinho İlk Antrenmanına Çıktı

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Medipol Başakşehir
, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya
'da sürdürüyor.
Antalya'ya dün gelen turuncu-lacivertli takım, basına açık ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Serik ilçesindeki Belek
Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Abdullah Avcı
yönetimindeki idmanda yeni transfer Robinho
da ilk kez yer aldı.
Kampa dün akşam katılan Brezilyalı yıldız, Emre Belözoğlu
ile koşu yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir
de takımdan ayrı çalıştı. İstanbul
ekibinin bir diğer yeni transferi Serdar Taşçı
'nın ise bugün kampa katılacağı belirtildi.
Isınma hareketleri ve koşuyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, bu akşam gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.