Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Robinho İlk Maçına Çıktı

Medipol Başakşehir'de Robinho İlk Maçına Çıktı

28 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Medipol Başakşehir kamp yaptığı otelin sahasında hazırlık maçında karşılaştığı Arnavutluk ekibi Kukesi'yi 2-1 mağlup etti.

Medipol Başakşehir'de Robinho İlk Maçına Çıktı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Medipol Başakşehir kamp yaptığı otelin sahasında hazırlık maçında karşılaştığı Arnavutluk ekibi Kukesi'yi 2-1 mağlup etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı maçın ilk yarısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkarken mücadelenin ikinci yarısında ise as oyuncularına görev verdi. Medipol Başakşehir ilk yarıda Riad Bajic ve ikinci yarıda Epureanu'nun attığı gollerle rakibini 2-1 yendi. Kukesi'nin tek golü Cyrbja'dan geldi.

ROBINHO İLK KEZ SAHADA

Teknik direktör Abdullah Avcı maça; Volkan - Uğur, Salim, Mert, Kutay, Soner, Gökhan, Jojic, Napoleoni, Elia ve Bajic 11'i ile çıkarken, karşılaşmanın 2'nci yarısında ise as oyuncularını saha sürdü. Turuncu lacivertli takım ikinci yarıya; Volkan - Caiçara, Attamah, Epureanu, Hafez, Emre, İrfan, Visca, Mossoro, Arda, Robinho 11'i ile çıktı. Demir Grup Sivasspor'dan transfer edilen Brezilyalı futbolcu Robinho da ilk kez yeni takımının formasını giydi. 

KUKESİ'DE KALECİ SORUNU

Kukesi'de Medipol Başakşehir maçına ilk 11'de başlayan kaleci Stivi Frasheri mücadelenin ikinci yarısında yerini Faton Maloku'ya bıraktı. İkinci yarıda Maloku'nun sakatlık geçirmesiyle birlikte oyun bir süre durdu ve tekrar ilk yarıda görev alan Frasheri, Kukesi kalesine geçerek mücadeleye devam etti.

SIRADAKİ RAKİP ADO DEN HAAG

Medipol Başakşehir, Antalya kampının ikinci hazırlık maçında Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ado Den Haag ile karşılaşacak. Başakşehir'in kamp yaptığı otelin sahasında 11 Ocak'ta oynanacak mücadele 17.00'de başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:45 Kaynak: DHA

Antalya, Robinho, Başakşehir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir'de Robinho, İlk Maçına Çıktı Vagner Love'ın Avukatından Beşiktaş'a FIFA Tehdidi

Fenerbahçe, Parana Forması Giyen Jhonny Lucas'ı Transfer Etmek İstiyor Fenerbahçe, Ceren Damar Şenel İçin Pankart Açtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 22:13:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Robinho İlk Maçına Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]