Medipol Başakşehir'de Roma maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk haftasında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Roma takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpte yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan sahadaki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas ve top kapma oyunuyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Medipol Başakşehir, Roma ile oynayacağı maç için yarın İtalya'ya gidecek ve TSİ 20.30'da maçın oynanacağı statta yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.