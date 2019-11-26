Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Roma maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de Roma maçı hazırlıkları

6 saat önce

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 28 Kasım Perşembe günü sahasında İtalya temsilcisi Roma ile yapacağı 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Roma maçı hazırlıkları, System.String[]

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 28 Kasım Perşembe günü sahasında İtalya temsilcisi Roma ile yapacağı 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Roma maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:26 Kaynak: AA
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