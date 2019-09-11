Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:42 Kaynak: AA
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki çalışma teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ile başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
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