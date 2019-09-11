Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları

47 dakika önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasındaki çalışma teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ile başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Başakşehir, Sivasspor, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:42 Kaynak: AA
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