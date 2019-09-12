Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları

54 dakika önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. İdman, pas-şut çalışmalarının ardından orta-şut uygulamalarıyla sona erdi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Başakşehir, Sivasspor, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:30 Kaynak: AA
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