Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, 5'e 2 pas oyununun ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:12 Kaynak: AA
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